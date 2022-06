Han y Ceylan vuelven a ir a terapia juntos: "No volveré contigo hasta que me aceptes tal y como soy"

Han y Ceylan han decidido ser solo amigos, pero quieren volver ir a terapia para mejorar su relación y no hacerse más daño.

Han cumple su promesa de volver ir y, además, le promete a Ceylan que no volverá a faltar al respeto al doctor y que dejará sus celos enfermizos a un lado.

En la consulta, ambos abren su corazón y abren viejas heridas del pasado para intentar averiguar el origen de sus problemas.

Ceylan le confiesa que cree que su problema tiene un nombre: dependencia: “No puedo separarme de él” y Han le dice que no es eso, que lo que siente es amor.

La joven dice que debido a ese amor tan tóxico pierde su autoestima y la confianza en sí misma: “Tú tienes que aprender confiar en mí y yo que soy igualmente valiosa sin ti"

La ex pareja cree que construyeron mal su relación desde el principio y que hasta que no solucionen sus problemas no podrán empezar otra vez de cero.

Ceylan tiene claro que hasta que Han no la acepte tal y como nunca podrá volver con él y Han cree que él es su castigo.

¿Conseguirán resolver sus problemas y volver a estar juntos?