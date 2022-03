Gülben confiesa la verdad a su familia: "No me he casado. Sin vosotros no tiene sentido"

Safiye cree que todo lo que ha estado haciendo para evitar la boda en secreto de su hermana ha sido un fracaso y, sin pensárselo dos veces, saca las cosas de su hermana de su habitación y las mete en bolsas de basura dejándolas en el pasillo.

“Llévate todas tus cosas a esa casa sucia, dónde nadie te quiere”, le dice Safiye a Gülben cuando llega a casa, pensado que ya se ha casado en secreto e, incluso, cree que Han ha sido testigo.

Safiye le recrimina a su hermana que les haya ocultado a su familia que se ha casado a lo que Gülben explota y le responde que está totalmente equivocada: "No me he casado y no voy a hacerlo. Sin vosotros no tiene sentido", explicando que ese día tan especial quiere que su familia esté con ella.

“Bórrame de tu vida si quieres, hermana, pero yo no lo haré”, le dice Gülben enfadada mientras se va a su habitación.