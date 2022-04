A falta de termómetro, a Naci no se le ocurre una manera mejor de saber si Safiye tiene fiebre: "Solo queda una opción"

Safiye está enferma y el caos se apodera de ella y Gülben, que tiene pánico de contagiarse.

Gülben no puede quedarse a cuidar de su hermana porque tiene una cita muy importante con Esat y un amigo suyo de la infancia. Pero, entonces, Safiye le dice que se lleve también a Hikmet para que no se contagie.

Naci, al enterarse, decide ir a cuidarla, aunque a Safiye al principio no le hace mucha gracia: “Vamos a compartir una vida. Voy a cuidar de ti siempre, Safiye”.

Safiye, por su parte, insiste en que no puede entrar en casa porque no pueden quedarse los dos solos en casa, pero Hikmet lo tiene todo pensado y no se quedarán solos.

Cuando Hikmet y Gülben se van, Naci le dice a Safiye que se quite la chaqueta que le va a poner el termómetro, pero ella le dice que no puede usarlo ni tocar el termómetro.

Entonces Naci se acerca a ella y le dice: ”Solo que da una opción, Safiye”, mientras con sus labios le toma la temperatura en su frente.

¡Así ha sido el momentazo!