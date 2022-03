La confesión más impactante de Ceylan: “No puedo vivir sin Han”

Ceylan a ha aceptado tomar un café con Safiye en su casa, pero no esperaba que la hermana de Han le contara su preocupación por Han y que le dijera que cree que él no podrá volver a abrir su corazón: “Si volvéis y no funciona, no podrá volver a amar a nadie”.

Safiye le dice a Ceylan que, si no vuelve a abandonar a su hermano que, esta vez, no se interpondrá en su camino y les apoyará en su relación.

Entonces Ceylan le dice que no ha entendido nada. Le explica a Safiye que ella no fue el problema, que se fue, no porque no quisiera vivir en esa casa, sino porque en ese momento no quería vivir con Han.

Después, le hace una sorprendente confesión: “Ahora no puedo vivir sin Han”, ante una Safiye que no puede creer lo que está escuchando.

¿Ayudará a Ceylan a reconquistar a Han?