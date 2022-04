Cansu Dere, emocionada con el éxito de ‘Infiel’ en España: “Me encantaría vivir en Madrid”

Cansu Dere con sus papeles en diversas series turcas de éxito como 'Infiel', 'Madre' o 'Sila', se ha colado en los hogares de todo el mundo, incluso de los españoles. Tal es la fama que ha conseguido como actriz en nuestro país que ha venido a España a entregar un premio.

Los fans españoles de Cansu Dere aprovecharon la oportunidad para mostrarle todo el cariño y el respeto que le tienen, lo que ella reflejó en su Instagram con un post dando las gracias por el apoyo y practicando su español.

Cansu Dere se mostró muy emocionada por volver a España. Hace unos meses tuvo la oportunidad de visitar Atresmedia y conocer algunos de los programas que se emiten en la cadena, además de promocionar "Infiel". En esta visita Cansu Dere dejó muy claro que le encantaba España y que estaba emocionada por el cariño de los fans españoles.

Pero no fue ni la primera ni esta ha sido la última visita a España, porque Cansu Dere dio la sorpresa cuando declaró que tenía la intención de volver a España tras la finalización del rodaje de 'Infiel' en Turquía.

"Me encantaría vivir entre Madrid y Estambul, pero primero tengo que aprender español"

En su anterior visita a España habló de que le encantaría conocer a Pedro Almodóvar, objetivo que ha podido conseguir en la entrega de los premios, ya que el famoso director español estaba también invitado.

"Ahora mismo no tenemos ningún proyecto en concreto. En los premios, coincidí con Pedro Almodóvar, pero creo que hay directores muy buenos en España con los que me encantaría trabajar. Me importa el guion, por eso quiero trabajar con diversos directores."

¿Se animará Cansu Dere a trabajar en algún proyecto español? Desde luego sus fans españoles estarían muy agradecidos de poder tener más cerca a la Reina de las novelas turcas.

Sigue viendo a Cansu Dere en su papel de Asya en "Infiel".