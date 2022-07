Volkan le suplica a Asya que no se vaya de Tekirdağ, pero ella ya ha tomado una decisión

Desde que Volkan supo que Asya se iba a Inglaterra con Aras, ha estado intentando evitar que esto finalmente ocurra. Cuando Ali decidió quedarse con su padre en Tekirdağ, Volkan no se lo podía creer. Entonces intentó utilizar a su hijo. Le insistió para que Ali intentase detener a Asya, ¿cómo iba a vivir con su madre lejos? Sin embargo, no lo consiguió.

Ahora ha decidido volver a intentarlo a la desesperada y ha ido hasta el aeropuerto. Asya estaba tranquilamente esperando su vuelo cuando ha visto llegar a Volkan. ¿Qué está haciendo aquí? El joven le ha pedido a su exmujer que por favor no se vaya. Asya no da crédito. No entiende qué pretende Volkan ahora. “Asya, ¿de verdad eres capaz de dejar a Ali?”. El marido de Derin ha vuelto a utilizar la excusa de su hijo para chantajear a la doctora. Ella le ha respondido que no lo va a dejar y que piensa volver a por él.

Volkan ha seguido suplicándole que se quede, pero Asya solo quiere que se vaya para que Aras no lo vea allí porque se enfadaría. A Volkan parece darle igual, porque sigue insistiendo. “La Asya a la que has estado persiguiendo todo este tiempo no existe. Ya no”, le ha recalcado ella. Volkan parece no entender que su relación ya acabó hace mucho tiempo y ella ha rehecho su vida.

“Vete y cuida bien de Ali. Sé que lo harás”, le ha pedido Asya, que ha comenzado a alejarse de Volkan. Él la ha mirado hasta que la ha perdido de vista. No tiene nada que hacer: Asya se va a Inglaterra.