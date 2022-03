El tenso reencuentro entre Gönül y Derin: "¿Cómo has podido engañarnos?”

Gönül por fin tiene a su hija de vuelta en casa, pero tras un emotivo primer abrazo entre ellas, la mujer de Haluk no puede evitar reprocharle a su hija todo el sufrimiento que han vivido tras ser consciente de que Derin planeó su propio secuestro, aunque luego no saliera como ella esperaba.

“¿Cómo has podido engañarnos?”, le grita a su hija Gönül enfadada, explicándole que lo sabe todo y qué no entiende cómo ha sido capaz de hacer lo que ha hecho mientras le da una bofetada: “Una hija mía no le haría pasar eso a su familia”.

Derin intenta explicarse, pero parece que a Gönül no quiere ni escuchar a su hija y le cuenta que Haluk ha sufrido un infarto y que con ese comportamiento les va a matar a los dos: “Tener una hija como tú es para morirse”.

Entonces Derin se derrumba y desconsolada le pide perdón a su madre mientras le confiesa que, aunque ella ideó el plan, Nazan y Faruk se cruzaron en su camino y la secuestraron de verdad: “Intentaron matarme, mamá”.

Gönül vuelve a abrazar a Derin y le dice que no vuelva a hacer algo así y que deje de una vez toda esta obsesión por Volkan y Asya: ¿No has tenido suficiente, hija?”