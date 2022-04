El tenso reencuentro entre Derin y Asya tras el accidente: “Sé que has vuelto porque todavía no has olvidado a Volkan”

Desde que Derin sabe que Asya ha vuelto a Tekirdağ, quiere dejarle las cosas claras.

Así decide ir a verla al hospital y se vuelven a ver, cara a cara, después de su grave accidente.

Derin, nada más ver a Asya, le dice que sabe perfectamente por qué ha regresado: “Sé que has vuelto porque todavía no has olvidado a Volkan” ante la sorpresa de Asya que no entiende que siga pensado en eso.

Derin va más allá y le dice que no se cree que no le guste verla en una silla de ruedas “Tú me hiciste esto” y le echa en cara que le abandonara en ese coche, pero Asya no se queda atrás y se defiende de sus ataques: “Yo volví a salvarte”.

Derin, que sigue diciendo que no puede caminar, aunque no es la realidad, le pregunta a Asya si ahora es médico de urgencias para limpiar su conciencia.

"Si comprendieras lo importante que es la vida, no seguirías tan aferrada al pasado", le responde Asya recordándole a Derin que casi pierden la vida ambas en el accidente.

Pero Derin no parece entrar en razón y le hace a Asya una advertencia: “Volkan me pertenece y te pido que no intentes aprovecharte de esta situación”.