El tenso enfrentamiento entre Volkan y Aras: “No te vuelvas a acercar a mi mujer”

Volkan no levanta cabeza. Sigue totalmente hundido después de ser testigo directo del beso entre Asya y Aras, el hombre del accidente.

Su tristeza y desesperación al ver que Asya podría rehacer su vida, no le impide ir a buscar a Aras y enfrentarse a él.

Volkan le provoca y le dice que no se cree que haya perdido la memoria y que va a averiguar todo en lo que anda metido: “No te vuelvas a acercar a mi mujer”.

Aras, con mucha calma, le dice que Asya ya no es su mujer, si no su exmujer y que la deje tranquila: “Lo que Asya haga con su vida no es asunto tuyo”.

Pero Volkan parece que no va a darse por vencido y le da un puñetazo, ante la sorpresa de Aras que se lo devuelve: “A mi no me toques”.

Aras no está dispuesto a renunciar a Asya y así se lo hace saber a Volkan: “Aléjate de Asya. Que sepas que es la mujer a la que amo”, mientras deja a Volkan tendido en el suelo.

¿Cómo terminará todo entre estos dos?