La policía sospecha de Asya y cree que fue ella 'el cerebro' en el secuestro de Derin

Asya vuelve a estar en el punto de mira de la policía. Aunque ella finalmente también fue parte de ese secuestro, ya que Nazan y Faruk también la mantuvieron retenida en contra de su voluntad, creen que ella pudo ser “la cabeza pensante” de ese malvado plan.

A pesar de que, en el secuestro, Asya resultó herida, la policía sigue sospechando sobre ella: “Los secuestradores te trataban como a una invitada” y le cuentan que los testimonios de Nazan, Faruk y Derin fueron idénticos y que explicaron que recibían órdenes de “de un ángel” y que ese ángel podría ser ella dándoles órdenes.

Asya, sorprendida, no puede creer que Derin le haya acusado y le dice a la policía que, si ella no hubiera intervenido, probablemente Faruk y Nazan habrían matado a Derin: “Mi intención era escapar de allí con ella, no hacerle daño”.

Derin miente a la policía y acusa directamente a Asya de ser la cabeza pensante de su secuestro y la encargada de dar las órdenes a Faruk y Nazan.