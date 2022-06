Nil confiesa la verdad y se entrega a la policía y Derin queda en libertad

Nil fue quién golpeó a Leyla. Lo hizo por defender a Asya porque Leyla iba a matarla, y salió huyendo atormentada por lo que había hecho.

Tras contrale a Selçuk lo ocurrido, el joven le dice que dirá que ha sido él para protegerla, pero Nil no está dispuesta a que su ex pague por algo que no ha hecho.

Al final Nil, sin poder luchar contra su conciencia, se presenta en comisaría y se entrega a la policía confesando que fue ella.

Derin, por su parte, queda en libertad ante la sorpresa de sus familiares que estaban convencidos que había sido ella.