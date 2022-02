Melih pone contra las cuerdas a Volkan: ¿Dónde está Derin?

El mensaje en el móvil de Derin, un diario que confirma lo que ponía el mensaje, rastros de sangre de Derin en la habitación…para Melih todas las pruebas apuntan a un mismo culpable: Volkan.

El tío de Derin quiere que confiese y no parará hasta que el empresario diga la verdad: “¿Dónde está Derin?, además está convencido que su desaparición le viene muy bien a Volkan ya que sabe su intención de divorciarse de ella.

Por su parte, Volkan le dice que no sabe cuántas veces más tendrá que decirle que no sabe dónde está Derin y que él no es el culpable de su desaparición.