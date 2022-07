La fuerte discusión de Derin y Volkan tras su reconciliación: “Ali no puede vivir con nosotros”

Ali ha decidido que no quiere irse a vivir con Asya y Aras a Inglaterra porque sabe que no va a ser feliz. Por eso se va a quedar a vivir con su padre.

Esta decisión llega en el momento en el que Derin y Volkan justo se acaban de reconciliar y van a volver a vivir juntos. Derin no está del todo ilusionada porque su padre, Haluk, acaba de morir y quiere estar todo el tiempo que pueda junto a su hermano y su madre Gönül. Por eso la noticia de que Ali vaya a vivir con ellos no le ha gustado nada.

“Ella se marcha y nos acopla a su hijo”, ha dicho Derin. Volkan no entiende por qué dice eso de ella. “¿Se puede saber de qué estás hablando?”, le ha preguntado. En este momento ha comenzado una discusión entre los dos. El padre de Ali ha sido claro con su esposa. Ali tiene derecho a vivir con su padre. Derin le ha recriminado que haya tomado una decisión así sin antes consultarle a ella.

Ali ha escuchado los gritos y se ha acercado a donde Derin y su padre estaban hablando y lo ha escuchado todo, pero ellos no se han dado cuenta. Ali ha empezado a llorar al ver que la mujer de su padre no le aceptaba en casa. Derin insiste en que la casa es pequeña y que no cabe uno más. También todos desde dentro de la casa están escuchando la conversación. Gönül no sabía muy bien si intervenir o no.

Volkan ha tratado de dar soluciones a todos los obstáculos que Derin le estaba poniendo a que Ali viva con ellos, pero ella no da su brazo a torcer. “Ali significa problemas, ya lo sabes”, le ha dicho Derin, que no está teniendo ninguna consideración. La hija de Haluk se ha preocupado también por la fortuna que han heredado, y ha recalcado que tienen que ir con cuidado y no cometer ningún error.

Volkan, más enfurecido que nunca, ha advertido a Derin de que tenga cuidado con lo que dice. Pero ella insiste, Ali no vivirá con ellos. ¿Hará algo Volkan para cambiar la opinión de Derin?