Derin, más insegura que nunca tras los últimos acontecimientos

Una falsa amiga que juega a dos bandas. Bahar se muestra muy cariñosa con Asya e incluso le anima para que cuente con ella para lo que necesite.

Pero cuando Derya le confiesa que Asya lo sabe todo, la primera intención de Bahar es contárselo a Volkan. Si no lo ha hecho hasta ahora es porque no ha tenido la oportunidad, pero con Derin no ocurre lo mismo.

El padre de Derin ha desatado toda su ira contra ella al enterarse de que mantiene una relación con un hombre. Haluk incluso le ha prohibido salir de casa si no se lo presenta.

Parece que todo comienza a ponerse en contra en su vida, más aún cuando ha tenido que escuchar a Volkan decir a su mujer cuánto la quiere. Algo que forma parte del plan de Asya para desmontar la mentira que están viviendo los tres.