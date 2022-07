La conversación más sincera de Selçuk y Haluk: “Sé que os lo hice pasar muy mal a ti y a tu madre”

Selçuk está hecho un lío. Cuando por fin se atrevió a dar el paso y decirle a Nil si quería casarse con él, su exnovia Ceren le confesó que… ¡estaba embarazada de él!

El joven no sabe qué hacer y acude a Haluk, su padre, para contarle por lo que está pasando. Ahora que por fin padre e hijo parece que por fin han mejorado su relación, Selçuk le pide consejo a su padre: “Si no quiero tener al niño, Ceren dice que abortará, pero no puedo perder a Nil”.

Selçuk le pide consejo a su padre al vivir ahora mismo en su propia piel, una situación parecida a la que vivió él de joven cuando se enteró que iba a tener un hijo con otra mujer que no era Gönül.

Haluk le dice que, si pudiera volver a atrás, cambiaría algunas cosas y le confiesa que se arrepiente de haberle dado la espalda tanto a él como a su madre. Le confiesa que tendría que haberles cuidado además de seguir con Gönül.

“Sé que os lo hice pasar muy mal a ti y a tu madre”, le dice por primera vez. Haluk le aconseja a su hijo que le demuestra a Nil lo mucho que la quiere y que le diga que siempre la querrá y que podrá, a la vez, cuidar de su bebé.

Haluk va más allá y le dice Selçuk que invite a Nil a cenar a casa con toda la familia mientras se da un gran abrazo: “Sé que serás un gran padre”.

¿Hará caso a los consejos de Haluk? ¿Será este el principio de una relación de verdad entre padre e hijo?