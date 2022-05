¡Bahar le cuenta a Asya que Derin puede andar!

Tras descubrir a Melih y Gönül hablando sobre que Derin puede caminar y que posteriormente Melih le dijera que no contara nada sobre que su sobrina ha estado mintiendo a todos, Bahar al final no ha podido guardar más el secreto.

Bahar y Asya mantienen una íntima conversación en donde la doctora le cuenta a su amiga que Aras la besó y le confiesa que, aunque le gustó, se siente confundida y tiene también miedo al no saber prácticamente nada sobre Aras ya que tras el accidente perdió la memoria.

Bahar le dice a Asya que no se precipite y que piense bien las cosas antes de rechazar a Aras. La joven, además aprovecha el momento para decirle a su amiga algo que necesita compartir con alguien: “Derin puede andar”, algo que parece extrañar a Asya , aunque en el fondo no le sorprende demasiado después que estuviera tanto tiempo fingiendo estar embarazada cuando no lo estaba : “Lo que hace esa chica, me parece increíble”.

Bahar le cuenta que Melih y Gönül quieren que sea la propia Derin la que confiese y le pide consejo a Asya sobre si contárselo o no a Volkan.

“Haz lo que te dicte el corazón”, le responde a Asya y le dice que ella no se lo contará a nadie.