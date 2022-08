Asya advierte a Onur del peligro de Derin: “Está jugando contigo para darle celos a Volkan”

El plan de Asya sigue adelante. La doctora poco a poco se va acercando a su objetivo de vengarse de todo aquel que le ha hecho daño.

La venganza empezó con Derin. Asya está intentando que la joven la vea con Volkan para que se la coman los celos. Lo cierto es que lo está consiguiendo, pero ella quiere más.

Para evitar perder a su marido, Derin está jugando al mismo juego que Asya, pero con Volkan. La joven está utilizando a Onur para darle celos a su esposo. Para conseguirlo, le ha asegurado al joven que se está divorciando y que ya no siente nada por él.

Sin embargo, Asya parece conocerse todas las tácticas de Derin y, por eso, ha decidido ir a hablar con Onur. La doctora va a por todas, y otra parte de su plan es abrirle los ojos al joven.

Asya le ha contado que Derin es capaz de cualquier cosa y que por su boca pueden llegar a salir muchas mentiras. La doctora le ha aconsejado que se aparte de ella si no hay nada que realmente los conecte.

A Onur le gusta Derin, pero ha confesado que solo se fijó en ella porque se iba a divorciar. Entonces Asya, sin dudarlo ni un segundo, le ha revelado la verdad: “No lo va a hacer, han cancelado el proceso, viven juntos y se llevan muy bien”.

Y no solo eso… ¡La doctora le ha revelado que Derin lo está utilizando! Onur se ha quedado en shock. ¿Cómo que han cancelado el proceso?

Asya no piensa quedarse con nada en el tintero. También le ha dicho al joven que Derin nunca quiso divorciarse, ¡era Volkan el que quería!

“No permitiré que me utilice así”, ha dicho. Onur está seguro de que si las cosas son como Asya cuenta, Derin no lo volverá a llamar. La doctora no está tan convencida… ¿Hablará el joven con la esposa de Volkan? ¿Querrá vengarse de ella por haberlo utilizado?