Aras da un importante paso adelante en su recuperación: ¡Consigue recordar su nombre!

Asya y Aras investigan qué puerta puede abrir la llave que había entre las cosas de Aras. Para intentar acercarse un poco a sus recuerdos.

El joven, que sigue preocupado al no poder recuperar la memoria, cree que esa llave puede abrir la casa en la que vivió cuando era un niño.

Acuden al lugar y Aras se frustra por no poder acordarse ni de quién es y se viene abajo, pero encuentra en Asya su mejor apoyo y la doctora le anima a no perder la esperanza: “Rendirse no es una opción”.

Finalmente, un borroso recuerdo le viene a la mente y el hombre consigue recordar algo muy importante: ¡Mi nombre es Aras!

“Encantada, Aras”, le dice Asya mientras ambos se funden en un bonito y emotivo abrazo.

¡Así ha sido el momentazo!