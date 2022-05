Aras confiesa lo que siente en realidad por Asya: “Estoy muy enamorado”

Aras por fin ha empezado a recordar sobre su vida, pero a ojos de todos todavía quiere mantenerlo en secreto. El único que conoce la verdad es Kadir e, incluso, le confiesa que está muy enfadado con él porque durante todo este tiempo le estuvo engañando.

Aras también ha recordado que está casado con Leyla y quiere tener tiempo para saber cómo actuar con ella.

También se acuerda de Derin, a la cual conoce de Londres, pero disimula cuando se encuentran en un restaurante para que la joven no se dé cuenta de su engaño.

Entonces, Kadir le dice que no entiende que Derin no haya contado su secreto y Aras le confiesa que a ella no le interesa que sepa quién es él en realidad: “No quiere que Asya me deje y vuelva con Volkan”.

“Estoy muy enamorado de Asya”, le confiesa a Kadir y le dice que no tiene ninguna intención de perderla.

Su idea es revolver primero todos sus problemas con Leyla y después aclarar todo con Asya y volver con ella. ¿Conseguirá que la doctora le dé una nueva oportunidad?