En el último capítulo de ‘Hermanos’: Kadir y Doruk, unidos para defender a Asiye y Aybike

El último capítulo de ‘Hermanos’ no ha dejado indiferente a nadie. Los últimos acontecimientos de la vida de los Eren siguen complicándolo todo, ¡y no paran de surgir nuevos conflictos!

Melisa le ha contado a Doruk que Akif le había prohibido volver a verse con Kadir. Si lo hacía, su padre echaría a todos los Eren del colegio… ¡Y no podía permitirlo!

Sin embargo, el joven ha tenido una idea para que sus padres crean que ya no se están viendo, aunque sí lo hagan. Melisa tiene que fingir estar muy triste por haberse separado de Kadir, así se sentirán mal y rectificarán. La joven ha dudado, pero por intentarlo no pierden nada. ¿Funcionará?

Asiye y Aybike han pasado una noche horrible en casa del amigo de Tolga. El joven empujó a la Eren cuando estaban forcejeando y quedó inconsciente en el suelo.

Por suerte, cuando ya iban de camino al hospital se ha despertado, pero ha decidido que quería ir a casa. Una vez han llegado, Asiye y Aybike le han ocultado a su familia lo que ha ocurrido, aunque ellos se han dado cuenta de que algo no iba bien. ¿Lo descubrirán?

Tolga ha continuado con su trampa. El joven sabe que Asiye estaba bien, así que ha decidido seguir con el plan y ha difundido una foto que les hicieron a la Eren y su amigo durante la fiesta.

El joven le ha enseñado la foto a Harika y seguidamente la ha subido a las redes sociales del colegio. ¡Todo el mundo iba a verlas y pensar mal de Asiye! ¿Cómo ha podido hacer algo así?

Ante la imagen que ha difundido Tolga, Asiye y Aybike se han visto obligadas a confesar lo que ocurrió. Ömer y Doruk han ido al momento a hablar con ellas, y le han contado todo lo que pasó en la fiesta.

El hermano de Asiye no da crédito, ¡no entiende por qué no les dijeron a dónde iban! Aun así, las han apoyado y están dispuestos a encontrar al culpable de todo. ¿Descubrirán que ha sido Tolga?

Kadir y Doruk han ido a la casa del amigo de Tolga, que organizó la fiesta. Allí se han enfrentado a él y le han exigido que les cuente todo lo que sabe sobre la chica que buscó a Asiye y Aybike para ofrecerles el puesto.

El joven no sabía mucho, y Kadir lo ha amenazado con matarlo si no le cuenta nada. Entonces él les ha dicho quién era la chica, pero poco más podía hacer. El mayor de los Eren le ha advertido de que mejor que fuese cierto, o volvería para matarlo de verdad.

Harika y Tolga se han unido mucho con la venganza a Asiye, pero las cosas se han torcido después de un día con él. El joven iba en el coche con la hija de Suzan y de pronto se ha sobrepasado con ella.

Tolga le ha puesto la mano en la pierna y le ha ofrecido seguir divirtiéndose en su casa. ¡Pero a Harika no le ha gustado nada! El joven incluso la ha chantajeado si no iba con él, pero no ha aceptado y se ha ido corriendo. ¿Se lo contará a alguien?

