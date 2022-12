En el último capítulo de 'Hermanos': Los Eren, rotos de dolor tras la muerte de Kadir

Estamos desolados. No nos podíamos ni imaginar que la vida de Kadir iba a tener un final tan pronto. Estamos con el corazón en un puño...¡Menudo capítulo de emociones!

Primero, hemos visto como Melisa se sentía culpable por el accidente. ¡Ella era la que iba conduciendo y fue la que chocó el coche de su amiga contra la moto de Kadir! La joven no se perdonará si le pasa algo a su novio. La pequeña de los Atakul le pide a su padre que la lleve a visitarlo y Akif le dice que la llevará solo si guarda el secreto y no le cuenta nada a nadie de lo que pasó aquella terrible noche.

Ninguno de los familiares y amigos de Kadir lo está pasando bien. Están todos a la espera de buenas noticias. ¡Solo desean que vuelva a abrir los ojos! Cemile se encuentra llorando en la escalera cuando...¡se acerca Tolga para consolarla! El joven le demuestra que en el fondo también tiene su corazoncito y le dice que le llame si necesita llorar o simplemente no quiere estar sola.

La pequeña de los Eren lo está pasando también muy mal. No se imagina la vida sin su hermano mayor y no podría soportar otra pérdida más. Emel se encuentra en sueños con su hermano que le dice que, pase lo que pase, siempre estará con ellos y que nunca los abandonará. En su corazón siempre estará vivo su recuerdo.

Desafortunadamente, nuestro Kadir no ha podido ganar la batalla. El joven no ha conseguido recuperarse de las heridas del accidente y...¡ha fallecido! Cuando los médicos estaban intentando reanimarlo, el mayor de los Eren se ha reencontrado con sus padres. A las puertas del cielo, les ha dicho que no podía más con tanto sufrimiento y que quería ir con ellos. ¡Qué momento tan duro!

Melisa no puede creerse que Kadir haya fallecido. Se siente muy culpable por todo lo ocurrido y, todavía más, al no poder confesar la verdad a sus hermanos y a la policía. La joven estaba dispuesta a hacerlo, pero de nuevo su padre se ha puesto en su camino para evitarlo. Le dice que la llevará a casa de los Eren, pero parece que Akif tiene otros planes para ella...

No hay nada que pueda consolar a los Eren. Los hermanos vuelven a enfrentarse a otra terrible perdida. Más unidos que nunca entierran a Kadir, rotos de dolor y arropados por todos los que quisieron a Kadir, un hombre bueno, amable y con un corazón enorme.

