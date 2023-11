En el último capítulo de Hermanos: Una boda, una reconciliación y… ¡un posible divorcio!

¡Menudo capitulazo vivimos ayer en Hermanos! Por fin se solucionaron algunos problemas importantes para los protagonistas de esta historia, aunque otros podrían estar a por venir. ¡Vamos a repasar todo lo ocurrido para entenderlo todo!

Primero vimos cómo los amigos de Tolga consiguieron rescatar a Zehra de su casa antes de que su hermano la obligase a casarse con un hombre por dinero. La joven y el hermano de Leyla acudieron al juzgado y decidieron unirse en matrimonio para poner punto final al problema de Zehra. ¡Ahora están casados! ¿Podrán ser felices?

Asiye hizo recapacitar a Ömer y juntos decidieron sacar a Şevval del sótano. Ahmet y sus hijos los vieron allí y les pidieron explicaciones, por lo que la verdad sobre lo que le ocurrió a la señora Sevgi antes de morir estalló por los aires. Yasmin reconoció que lo que contaba el joven Eren era verdad y Ahmet se quedó a cuadros al descubrir lo que su mujer le había hecho a su madre.

Después de que Şevval confesase delante de su familia que encerró a la señora Sevgi en el sótano antes de morir, todos acudieron a comisaría. Allí, Ömer aprovechó la ocasión para disculparse con Asiye por no haberla creído. La joven le dijo que el enfado no se le pasaría tan rápido, pero entendió que había sido víctima de un complot.

Para sorpresa de Ömer, Yasmin mintió en su declaración en comisaría para proteger a su madre y que no fuese a la cárcel, algo que al joven Eren le molestó profundamente. Ömer no podía creerse que no empatizaran con lo que tuvo que sufrir su abuela en su momento y se encaró tanto con su hermana como con su padre.

Horas después de que estallase la bomba, Ahmet decidió comunicarles a Şevval y a sus hijos la decisión que había tomado: ¡quiere divorciarse de inmediato! El empresario no puede perdonar lo que su mujer le hizo a su madre y, a pesar de que no ha querido delatarla ante la policía por sus hijos, no quiere seguir casado con ella.

Cuando el hermano de Zehra se enteró de que se había casado con Tolga, quiso darles una paliza al joven y a sus amigos. Este incidente sirvió para que Berk y Doruk dejasen atrás viejas rencillas y se

volvieron a comportar como los buenos amigos que fueron siempre. ¡Cómo nos alegró ver a los dos jóvenes juntos de nuevo!

¿Se divorciará Ahmet finalmente? ¿Descubrirá Suzan la infidelidad de Akif? ¿Volverá el hermano de Zehra a por ella? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!