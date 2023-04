Decimos adiós a Resul: un buen hombre al que la suerte no sonrió

Cuando conocimos a Resul no esperábamos que nos regalase momentos tan sinceros. Lo primero que supimos de él, a través de Ayla, era que se trataba de un hombre de negocios que había desatendido a su familia, por lo que nos imaginamos un hombre parecido a Akif… ¡Pero, en realidad, no tenían nada que ver!

No sabemos si Resul le fue o no infiel a Ayla, pero el caso es que su relación estaba rota y, por eso, el empresario ya no vivía con ella y con su hijo. La relación de Resul y Berk no era la más idílica del mundo, ya que el empresario ponía su trabajo por delante de todo, aunque intentó influir la educación de su hijo y se convirtió en uno de los nuevos dueños del colegio Ataman para hacer del centro un lugar mejor.

Ogün Kaptanoğlu ha sido en actor encargado de dar vida a Resul en la serie y por lo que podemos ver en redes sociales, su relación con el intérprete de su hijo, Recep Usta, es muy buena. Para despedirnos de él y quedarnos con un buen sabor de boca… ¡Vamos a repasar cómo ha sido su paso por la serie!

Su relación con Suzan

Resul contrató a Suzan como su secretaria personal y desde el primer momento se entendieron muy bien. La química entre ellos era más que evidente y eso despertó los celos de Ayla y Akif.

Aunque Resul estaba en proceso de divorciarse, su mujer se negaba a perder lo que era suyo, por eso se alió con Akif para intentar separarlos. Al principio lo consiguieron, ya que Resul pensó que su secretaria le había traicionado y la despidió, pero finalmente descubrió el engaño y le pidió perdón.

Después de muchos intentos porque su mujer firmase los papeles del divorcio, Resul llegó a un acuerdo con Ayla y se convirtió en un hombre completamente libre. Por fin podría hacer lo que tanto tiempo llevaba pensando… ¡Pedirle matrimonio a Suzan!

Sin embargo, cuando se enteró de que Akif y Suzan habían mantenido una relación en el pasado, pensó que se habían estado riendo de él y se lo echó en cara. Harta de que desconfiase de ella… ¡Suzan le dijo que no quería saber nada más de él!

Su enfrentamiento con Akif lo sentenció

Akif aprovechó el distanciamiento de Resul y su secretaria para volver a acercarse a Suzan. Cuando el padre de Berk intentó pedirle perdón y reconquistarla, la madre de Harika ya había vuelto a poner su atención en Akif. ¡Era demasiado tarde!

No contento con haberlo alejado de la mujer que amaba, el padre de Doruk denunció a su socio para intentar quedarse con su parte de la empresa. Cuando Nebahat se enteró, llamó a Resul para contarle que su marido era el que, probablemente, estaba intentando perjudicarlo.

Tras esa llamada, Resul rebuscó en los trapos sucios de Akif para intentar devolverle lo que le había hecho y encontró algo que nunca se hubiese imaginado: ¡El vídeo en el que se veía cómo su socio empujaba y acababa con la vida del padre de los Eren!

Resul estaba dispuesto a llevar esa prueba a la policía para hacer que su socio terminase en la cárcel, pero Nebahat y Akif se lo impidieron. Tras un fuerte enfrentamiento en el salón de su casa con ellos, el padre de Berk se dio un golpe en la cabeza y… ¡Murió en el acto!

Resul no ha sido el mejor padre, ni el mejor marido y, seguramente, tampoco el mejor empresario, pero siempre lo recordaremos como un hombre que intentaba hacer el bien y ser justo. ¡Gracias por todo!

