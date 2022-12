En el último capítulo de 'Hermanos': Un gran secreto, a punto de cambiar la vida de los Eren para siempre

Se termina una semana más de 'Hermanos' y...cuántos momentazos hemos vivido. ¡Los repasamos todos!

Suzan se siente en deuda con Kaan. Tras contar delante de todos que el joven es hijo de Akif, es consciente de que también le ha hecho daño. ¡Nunca fue su intención! Por eso, cuando descubre que el joven está viviendo en el coche, después de que Akif le haya echado de casa, decide invitarle a que vaya a vivir con ella y Harika. ¿Aceptará Kaan?

Tras superar un gran bache en su relación, Kadir y Melisa vuelven a estar más enamorado que nunca. Kadir está pasando por uno de los mejores momentos de su vida...¡ha encontrado un nuevo empleo! El joven decide que si todo le va bien y la suerte está de su parte, le pedirá a Melisa casarse con él. ¡Ella no puede estar más emocionada! ¡Y nosotros tampoco! ¡Momentazo!

Kaan iba a pasarse unos apuntes desde un pendrive que le habían dejado los Eren, pero no se podía ni imaginar lo que iba a encontrarse. ¡E joven ha visto el vídeo en el que se ve cómo Akif empujó a Veli desde lo alto de un edificio provocándole la muerte! ¡No da crédito a lo que acaba de descubrir!

La maldad de Akif no tiene límites. Parece que no ha tenido bastante con echar de casa a Kaan si no que ahora hasta el colegio para...¡humillarlo delante de sus compañeros! El empresario no acepta que es el joven también es su hijo y le dice que nunca será su padre. ¡Pobre Kaan!

Kaan está muy dolido por cómo le ha tratado Akif, su padre. En un ataque de rabia decide vengarse de él enseñándole a Kadir el vídeo en el que se cómo Akif acabó con la vida del padre de los Eren. Para ello, le manda una nota y le cita en un lugar y sitio en concreto para contarle toda la verdad.

Kadir no puede creerse lo que ven sus ojos. ¡Ha tenido todo este tiempo al asesino de su padre delante suya! Tras romper a llorar después de ver el vídeo, decidide que Akif tiene que pagar por lo que ha hecho y jura vengarse de él. ¿Hasta dónde es capaz de llegar?

