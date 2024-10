En el último capítulo de Hermanos: el embarazo de Nebahat corre peligro y Akif luchará por salvarlo

La relación entre Cansu y Orhan se está deteriorando; la joven está muy decepcionada por la actitud de su padre. Mientras Orhan y Oğulcan volvían de hacer la compra, se encontraron con Cansu y todo explotó.

En un principio, Cansu aprovechó este momento para agradecerle a su hermano el regalo tan especial que le hizo: unas zapatillas nuevas. Sin embargo, el rencor hacia su padre arruinó ese precioso instante.

La joven recriminó a Orhan que no haya estado pendiente de ella ni de sus necesidades. Ante estos ataques, su padre no supo cómo reaccionar. ¿Conseguirá Cansu algún día dejar de lado su rencor?

El padre de los Eren cada vez muestra más actitudes que reflejan que le gusta Ayten… ¡aunque sea un poco! Orhan ha comenzado a trabajar en un bar que frecuenta mucho el nuevo jefe de Ayten.

El padre de los Eren se ha dado cuenta de que este hombre estaba hablando mal de él para convencer al jefe del bar de que lo despidiera… ¡y ha perdido los papeles! Ambos han comenzado a pelearse, pero Ayten llegó a tiempo para separarlos. ¿Quién acabará teniendo un gran amor con la madre de Cansu?

Berk piensa que la culpable por el asesinato de su padre es Şevval, pero realmente quien lo mato fue Yasmin. El joven ha notado un distanciamiento por parte de la joven desde que esto sucedió y ha decidido hablar con ella para solucionarlo.

Yasmin no puede mirarle a la cara porque se siente muy culpable de haber matado a su padre. Berk con su buen corazón, le ha dicho a la hermana de Sarp que no se preocupe y que, aunque su madre haya cometido ese error ellos pueden tener una buena relación.

Además, el joven ha reconocido que su padre no era una buena persona y que, aunque lo que le ha pasado no se lo merece nadie prefiere no tenerle cerca. ¿Conseguirá Yasmin tener la misma relación que tenía antes con Berk?

Akif y Nebahat han ido juntos a escuchar el corazón de su bebe… ¡qué bonito! Ambos estaban muy felices hasta que la doctora ha notado algo raro en la ecografía.

“La señora Nebahat tendrá un embarazo de riesgo”, les ha comunicado al exmatrimonio. Nebahat se ha asustado mucho, incluso ha pensado en la idea de que tendrá que abortar.

La doctora le ha dicho que debe de tener mucho cuidado y que se cuide. Akif le ha prometido a Nebahat que estará a su lado en todo momento, pero ella se ha negado. No sabe cómo confiar en él después de todas las veces que la ha engañado. ¿Volverán a estar juntos algún día?

Ayaz no puede más con la mentira de su relación con Cansu. El joven le pidió salir a la hija de Ayten delante de Sarp como venganza, por haberlo intoxicado con somníferos. Ahora el joven se arrepiente muchísimo de haberlo hecho.

Sarp le ha presionado para que le cuente toda la verdad a Cansu y no le haga más daño y al final de la clase Ayaz por fin se ha atrevido: “Te pedí salir para hacerle daño a Sarp porque estábamos enfadados”. ¿Podrá perdonarlo Cansu algún día?

¡Qué momento más emotivo! Sarp, Yasmin y Ömer han ido a visitar a Şevval a la cárcel. La empresaria le ha pedido a Ömer que cuide de sus hermanos. También le ha prometido que le dará su parte de la herencia y que si necesita dinero que solo tiene que pedírselo.

El joven le ha prometido que lo hará y humildemente le ha dicho que no le hace falta el dinero y que trabajará en verano. Ömer aún no sabe que ella fue la culpable de la muerte de su padre biológico, pero Yasmin sí. ¿Le confesará su hermana algún día este gran secreto?

¿Volverán a tener una buena relación Cansu y Orhan? ¿Conseguirá Nebahat perdonar todos los errores de Akif? ¿Y Sarp, logrará algún día conquistar a Cansu? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Hermanos… ¡no te lo pierdas!