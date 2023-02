En el último capítulo de ‘Hermanos’: Oğulcan….¿culpable?

La tragedia en ‘Hermanos’ está a la orden del día. ¡La suerte vuelve a ponerse en contra de la familia Eren! Cuando parece que todo le va bien a los alumnos del colegio Ataman, siempre hay algo o alguien que entorpece esa felicidad aparente. Pero vamos por partes. ¡Recapitulemos todo lo que ha ocurrido!

Ayla, la madre de Berk, ha sumado una nueva enemiga a su lista: Suzan. La buena relación que la madre de Harika tiene con Resul hizo que Ayla decidiese no firmar los papeles del divorcio. ¡No quería permitir que nadie le quitase lo que es suyo!

Akif aprovechó la situación y los rumores acerca de una posible relación entre su socio y su ex amante para advertirle a Suzan sobre la fama de mujeriego de su jefe. Además se atrevió a decirle que la gente la volvería a tachar de aprovechada. ¿No estaría Akif celoso?

Por su parte, Asiye y Doruk se distanciaron desde que el hijo de Nebahat se enfureció con Orhan al descubrir que había sido el causante de la caída de su madre. Pero el colegio los obligó a volver a pasar tiempo juntos. Tuvieron que repetir un trabajo de literatura y perdieron el autobús que los llevaría a una actividad extraescolar. Para llegar a tiempo, los jóvenes fueron en el coche de Doruk y … ¡pincharon una rueda! Aunque eso les sirvió para echarse unas risas juntos. ¿Volverá #AsDor a ser una realidad?

La actividad extraescolar a la que Asiye y Doruk llegaron tarde fue al paintball. Allí, la clase se dividió en equipos y… ¡comenzó la guerra! Al final solo quedaron en la partida la pareja de moda, Oğulcan y Harika, aunque en equipos contrarios. Finalmente, el hijo de Orhan cayó en una trampa de su novia y su equipo perdió la partida. Pero a él le dio igual. ¡Estaba feliz por su chica!

Aunque Tolga pensó que la ameza que hizo al amigo de Cemile no le traería consecuencias, sí lo hizo. En una calle, el joven y un grupo de amigos lo atacaron. Ömer fue testigo y a pesar de no llevarse bien con el novio de su amiga… ¡lo ayudó! Pero Tolga no fue agradecido, de hecho cuando Cemile lo vio herido y ella le preguntó si había sido Ömer, que lo había visto marcharse de su lado… ¡Tolga dijo que sí! ¿Cómo pudo creer que el hermano de Asiye sería capaz de algo así?

İlknur, la dueña de la casa en la que ocurrió el disparo de Emel, estuvo muy pendiente de la pequeña. La llevó a montar en varias atracciones y les llevó todo tipo de comida a los hermanos Eren a su casa. Pero detrás de todo esto, la mujer tenía una intención clara: ¡Adoptar a Emel! İlknur perdió a una hija en un accidente y parece que la hermana de Asiye y Ömer le recuerda a ella.

La devoción de İlknur por Emel la llevó a invitar a toda su familia a cenar a su casa. Allí conocieron a su hermana y a sus sobrinos, que acababan de mudarse a Estambul. Uno de ellos, Emir, era un chico déspota que no dejaba de humillar a la familia Eren.

En el jardín, y harto de sus provocaciones, Ömer se enzarzó en una pelea con Emir y Oğulcan metió en medio para detenerlos. Sin querer, empujó al sobrino de İlknur con tan mala suerte que el joven se cayó y… ¡se dio un fuerte golpe en la cabeza contra una piedra! ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Culparán a Oğulcan de lo que pueda pasarle a Emir?

