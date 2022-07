Te contamos todo lo que ha pasado en el último capítulo de 'Hermanos': Kadir descubre que Ömer es adoptado

El último capítulo de ‘Hermanos’ nos ha dejado con muchas ganas de más. Nuevos giros inesperados en la historia han hecho que la cosa se ponga más interesante, si cabe.

Los personajes han hecho nuevos descubrimientos que han cambiado el rumbo de la trama. También las relaciones se han visto alteradas por los nuevos sucesos que han ocurrido y los nuevos secretos que han salido a la luz.

El primer afectado por estos secretos ocultos en la familia de los Eren ha sido Kadir. El joven ha recibido una noticia totalmente inesperada: ¡Ömer es adoptado! Con solo unos meses de vida su tío Orhan lo encontró en la calle abandonado y lo llevó a casa de los Eren. Hatice y Veli decidieron que el pequeño se quedara con ellos y creciese como el hermano mellizo de Asiye. Querían darle una vida mejor.

Además, hemos sabido que Ömer es el hijo de Suzan. Su padre se lo arrebató cuando nació y lo dejó a su suerte. La reacción de Kadir ha sido la propia al recibir una noticia de este tipo, pero no ha entendido por qué su tío ha decidido decírselo en ese momento tan complicado por el que están pasando. ¿Por qué lo habrá hecho?

Aunque no todo para Kadir han sido malas noticias. Se ha recuperado de la puñalada que sufrió delante de sus hermanos cuando iban a jugar al parque y a comer tarta.

Fue apuñalado por los hombres de Mehmet y tuvo que ser operado de urgencia. Fueron unos momentos angustiosos, sobre todo porque cuando se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, Kadir vio a sus padres, quienes le pidieron que no dejara solos a sus hermanos. Por suerte, los médicos han conseguido estabilizarlo y se va a recuperar.

Después de la operación, Kadir ha podido volver a casa para seguir recuperándose allí y descansando. Melisa ha estado muy preocupada por él, y ha decidido ir a visitarlo de sorpresa. ¡Kadir no se lo esperaba para nada!

Juntos han tomado té y Melisa le ha confesado a Kadir que fue ella quien denunció a Mehmet y que por eso fue apuñalado. Él no ha reaccionado bien y Melisa ha roto a llorar. Esto ha provocado un acercamiento entre Kadir y Melisa cuando… Kadir ha cogido un pañuelo y ha secado sus lágrimas. Sin embargo, este bonito momento se ha roto porque Kadir ha tenido que ir a recoger a su hermana. ¿Estará empezando a sentir algo por ella?

En el colegio Ataman, Asiye se ha presentado a las audiciones para ser la voz femenina que acompañe a Doruk en el concurso anual de música. Todos los presentes se han quedado asombrados ante el talento de la joven, que fue animada por su prima Aybike para presentarse.

Doruk incluso se lanzó a cantar con ella durante la propia audición. ¡Estaban todos sin palabras! Tanto Doruk como el profesor han visto claro que ella era la persona ideal para presentarse al concurso con él.

No están siendo buenos días para Harike. En primer lugar, la noticia de que Asiye y Doruk estén ensayando juntos para el concurso no le ha sentado nada bien. Harike asegura que Asiye no puede quitarle a Doruk los ojos de encima, aunque él lo niega, no piensa lo mismo que ella.

Los ha visto ensayando y, después de observarlos durante unos minutos, no ha podido evitar intervenir. ¡Se muere de celos! Cuando ha conseguido hablar con Doruk ha sido muy contundente y le ha dado un ultimátum. Él, no obstante, no se ha achantado y le ha recriminado su actitud.

En segundo lugar, ¡Harika ha descubierto que Suzan y Akif están juntos! La joven se ha sentido muy decepcionada por su madre. No se puede creer que todo lo que ocurrió en la fiesta, y que le contó Aybike, sea cierto.

Suzan intenta explicar a su hija qué ha ocurrido y justificarse, pero Harika no quiere saber nada de su madre en ese momento. Aunque Suzan insiste, Harika es clara con ella: “¡Me das asco, mamá!”. No quiere estar más allí y se va destrozada de la casa. Akif, por su parte, le pide a Suzan que se tranquilice y le dice que lo más importante ahora es que descubra qué va a hacer Harika y, sobre todo, si los va a delatar.

¡Esta noche no te pierdas un nuevo capítulo de 'Hermanos' en Antena 3 a las 22:45!