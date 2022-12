Halit Özgür Sarı, Kadir en 'Hermanos', se despide para siempre de su personaje

El último capítulo de 'Hermanos' nos ha dejado con el corazón en un puño. Uno de sus protagonistas, el hermano mayor de los Eren, se despedía de la serie tras no superar las secuelas que le provocó un un trágico accidente. ¡Seguimos en shock!

Kadir sufrió un aparatoso accidente de moto cuando fue embestido por un coche que conducía...¡Melisa! Tras estar varias horas entre la vida y la muerte, el mayor de los Eren perdió la batalla.

A partir de ahora comenzará una nueva y difícil vida para sus hermanos que tendrán que enfrentarse, de nuevo, hasta inesperada muerte. Después de la dolorosa pérdida de sus padres, Ömer, Asiye y Emel tendrán que ser más fuertes que nunca.

Halit Özgür Sarı, el actor que interpreta a Kadir, compartió en sus redes sociales varias imágenes de sus últimos días de rodaje como Kadir en 'Hermanos' acompañadas de unas palabras muy emotivas para sus dos compañeros del alma y hermanos en la ficción turca: Yiğit Koçak, Ömer y Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye.

"Hoy fue el último día del viaje más duro, oscuro, agotador pero hermoso de mi vida. Recuerdo el primer día que recibí el guion. Le pregunté a los que me rodeaban: "¿No soy yo de todos modos?". Les pregunté a los que me rodean.

¿Cómo sé que voy a tener una gran familia ahora? Entramos al set muy rápido, había un escenario muy difícil frente a nosotros, nos abrazamos tan fuerte que nos convertimos en una FAMILIA.

Mi primer agradecimiento es para mi hermano, mi camarada, mi compañero de juegos Yiğit. Me apoyaste en mis días más difíciles. Mantuviste mi espalda recta. Me cuidaste con mis errores y pecados. No tuvimos miedo de decirlo. Lloramos juntos y lloramos juntos de nuevo. Pero nos reímos mucho al final. Lo sabes muy bien, Yigit, esto es solo el comienzo. Mi espalda siempre está sobre tu espalda. Mi vida que sea tu vida. Vamos a lograr grandes cosas, mi querido hermano. ¡Nos vamos juntos, nos morimos juntos!

Guardo los mensajes que me enviaste como hermana, las promesas que hicimos sobre nuestras conversaciones secretas en la caravana, en el mejor lugar de mi corazón. Me voy. Ahora como tu hermano mayor. Eres mi hermana querida. Siempre estás conmigo y te protegeré en el camino que andes. ¿Puedes RECORDAR incluso en el momento más desamparado y sin amor?Te lo prometo, son hermosos, también los recordaré. Tomará un tiempo, pero los recordaré. Te amo más de lo que puedes creer, Su Burcu Yazgi"

Sin duda, Halit Özgür Sarı siempre llevará a Kadir en su corazón y será un personaje muy difícil de olvidar. Nosotros ya le echamos de menos.