Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo de ‘Hermanos’: Los hermanos Eren en una lucha por el amor de Melisa

De nuevo el último capítulo de ‘Hermanos’ ha estado repleto de descubrimientos, giros inesperados y confesiones de todos los personajes. ¡Todas las tramas están muy interesantes!

En el último capítulo Ömer ha descubierto en el bolsillo de su chaqueta algo que jamás hubiese imaginado: una carta con un poema escrito. Acompañado de su primo Oğulcan, la han leído y se han dado cuenta de que… ¡era de Melisa!

Ömer no se lo podía creer, estaba muy feliz. Incluso se ha animado, con la ayuda de su primo, a ir al día siguiente a hablar con Melisa y confesarle todo lo que siente por ella.

Sin embargo, no todo será felicidad porque ha habido un error. Melisa creía que esa chaqueta la llevaba puesta Kadir, a quien realmente le pertenece. La carta, por tanto, no era para Ömer, que se lleva una gran desilusión. ¿Cuál será su reacción?

Al día siguiente de leer la carta, Ömer ha llegado al colegio dispuesto a hablar con Melisa, tal y como se había propuesto el día anterior. Y así fue. Ömer le ha confesado a la joven que está enamorado de ella.

Melisa ni se lo esperaba, ni sabía a qué venía esta declaración hasta que Ömer le ha hablado de la carta. Entonces lo ha entendido: ha habido una confusión. Cuando el joven Eren se ha enterado de que ese poema iba dedicado realmente a su hermano Kadir, ha ido inmediatamente a su lugar de trabajo y se ha enfrentado a él.

Kadir ha intentado calmar a su hermano diciéndole que no le gusta Melisa y que no hay nada entre ellos. Sin embargo, Ömer no le cree y le ha hecho una pregunta: “¿No te gusta Melisa?”. Kadir se ha quedado de piedra. ¿Qué habrá respondido?

Melisa ya le confesó a Kadir que estaba enamorada de él. Kadir, a pesar de estar empezando a sentir cosas por ella, no se atreve a aceptar sus sentimientos porque no quiere herir a su hermano Ömer, que ya sospecha de ellos.

Para intentar evitar que la desilusión del joven siga creciendo, Kadir decide desviar la atención hacia otra relación: la suya con Süsen. Para ello, ha decidido aceptar su invitación para ir juntos al cine. Así todos hablarán de que son la nueva pareja del colegio Ataman, y Ömer no se sentirá traicionado por su hermano mayor.

Su plan funciona, porque Melisa piensa que realmente está enamorado de Süsen, y le recrimina que no haya sido claro con ella, aunque también admite su culpa por haberse hecho ilusiones. Eso sí, está decepcionada con él y esto deja a Kadir pensativo.

Emel, la más pequeña de los hermanos Eren, no es consciente aún de que sus padres han muerto y no van a volver. Por eso, cuando jugaba en el parque con sus amigas, ha salido corriendo detrás de una mujer. La ha confundido con Hatice, su madre.

Orhan se ha dado cuenta inmediatamente de que la niña se había ido y ha corrido tras ella. Aunque sin mucho éxito. Emel ha entrado en el autobús y Orhan no ha podido alcanzarla hasta la siguiente parada.

Allí, Emel le ha confesado el motivo de su escapada. Pensaba que su madre había vuelto para ir a su cumpleaños. Sin embargo, al llamar a la mujer, la pequeña se ha dado cuenta de que no era su madre y se ha llevado una gran decepción. Por suerte, estaba ahí su tío Orhan que ha consolado a la pequeña mientras esta lloraba.

Para Harika tampoco están siendo unos días sencillos. Se acaba de enterar de que su madre se ha quedado embarazada, pero no de Kenan… ¡sino de Akif! La joven no daba crédito. Su madre la ha vuelto a engañar y ha estado viéndose con su amante después de prometerle a Harika que no lo haría más.

Cuando ha conocido la noticia, Harika no quería escuchar las explicaciones de Suzan y se ha encerrado en el cuarto. Al cabo de un tiempo, ha salido con una maleta y amenazando a su madre con contárselo todo a Kenan.

Suzan ha intentado evitar por todos los medios que su hija se fuera, pero al forcejear, Harika ha empujado sin querer a su madre por las escaleras. Suzan ha quedado inconsciente y su hija completamente en shock. ¿Qué habrá hecho Harika?

Nebahat le ha dado un ultimátum a su marido: o se divorcian y le cede toda su fortuna o le cuenta a los hermanos Eren que él es el culpable de la muerte de Hatice y Veli. Akif no se esperaba nada de eso cuando ha llegado a casa. Además, allí estaban los cuatro hermanos junto a sus hijos celebrando el cumpleaños de la pequeña Emel.

Akif ha pedido explicaciones a su todavía esposa, que ya sabe que le ha sido infiel con Suzan. Sin embargo, nada que le diga Nebahat a Akif va a servirle para entender el porqué de su sentencia.

El padre de Doruk y Melisa desafía sin embargo a Nebahat: le asegura que lo que le han contado no es cierto. Sin embargo, su mujer tiene pruebas de lo que pasó. Está todo grabado en un pendrive que alguien ha dejado en la puerta de su casa. ¿Tiene Akif escapatoria?

Akif no para de recibir noticias. Se ha enterado de que Suzan ha perdido al hijo que esperaban después de caerse por las escaleras.

Harika se alegra de que su madre no tenga que estar atada a Akif por el resto de su vida, pero se siente muy culpable por lo que le ha pasado a Suzan. Akif, sin embargo, le ha dado otra noticia de mal gusto a Harika: ese bebé sería el consuelo de su madre para superar el dolor del hijo que perdió cuando era joven.

Harika no sabe de qué le habla Akif, pero él le dice que hable con su madre. ¿Se lo habrá contado todo Suzan a su hija?

