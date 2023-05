En el último capítulo de ‘Hermanos’: ¡Emir manipula a Süsen y sus amigas a su antojo!

Si pensábamos que el volver a estar al borde de la muerte, cambiaría a Emir, estábamos equivocados. El joven continuó con sus mismas ganas de hacer el mal en el último capítulo de ‘Hermanos’. Y no sólo eso… ¡Ahora quiere que Asiye y sus amigas se unan a él!

El equipo de emergencias llegó al lago en el que cayó en coche de Emir lo más rápido posible. Por suerte, el joven había conseguido salir del vehículo y cuando uno de los trabajadores lo encontró, todavía tenía pulso. Harika y sus amigas se alegraron, pero empezaron a temer que su compañero les contase a la policía lo que había pasado. ¡De ser así podrían detenerlas por intento de homicidio!

A la mañana siguiente, en el colegio, las chicas comentaron que no habían pegado ojo en toda la noche y que temían que la policía fuese a detenerlas en cualquier momento. Tolga las vio muy nerviosas y se acercó a ellas para contarles que su amigo Emir se debatía entre la vida y la muerte. Además, les dijo que estaba al tanto de todo lo que había pasado y que pagarían por ello. ¡Quería asustarlas! Aunque el verdadero susto llegó cuando vieron que detrás suya aparecía… ¡Emir!

Por otro lado, Akif se presentó en el despacho de Ayla y Nebahat con Suzan. ¡Quería que trabajase con ellas! Si no aceptaban, él no las ayudaría con el negocio de las cremas y no podrían salir adelante. Pero las dos amigas le plantaron cara al empresario y le dijeron que se negaban a trabajar con su mujer. ¡Pedirían un crédito al banco para conseguir el dinero que necesitaban! ¿Se lo concederán?

De nuevo en el colegio, Emir decidió hablar seriamente con Harika y sus amigas. Intentó que su miedo a ser detenidas aumentase y les dijo que, si querían que estuviese callado, debían llegar a un acuerdo. ¡A partir de ese momento se convertirían en sus esclavas! Si alguna de ellas no hacía lo que Emir le mandaba, no dudaría en llamar a la policía. ¿Estarán dispuestas las chicas a soportar sus humillaciones?

Sengül descubrió, limpiando su casa, el pañuelo que Gönül había dejado en su cama para hacer que estallara. ¡Y lo consiguió! La madre de Aybike se presentó con él a la puerta del restaurante y comenzó a recriminarles, delante de todo el barrio, a su marido y a Gönül que se estuviesen viendo mientras ella estaba en la cárcel. Orhan intentó explicarle que se trataba de un malentendido… ¡Pero ella no quiso escucharlo!

Por último, Emir comenzó su plan de venganza hacia sus compañeras de clase y le aseguró a Harika que todo lo que había pasado era por su culpa. Tiró una manzana al suelo, la pisó y… ¡Le obligó a la hija de Suzan a comérsela! Oğulcan lo vio todo e intentó averiguar por qué soportaba esas humillaciones. ¡Pero ella no podía contarle nada! Al hermano de Aybike sigue preocupándole lo que pueda pasarle. ¿Volverán algún día?

