En el último capítulo de ‘Hermanos’: Una dolorosa ruptura y un bonito comienzo que se ha hecho de rogar

El último capítulo de ‘Hermanos’ ha estado cargado de intensidad. Rupturas, nuevos comienzos, celos… ¡Y hasta un momento heroico! Para entenderlo todo y no dejarnos atrás ningún detalle… ¡Vamos a repasarlo!

Oğulcan se había quedado destrozado cuando escuchó a Harika hablar mal de él con sus nuevas amigas. Por eso, decidió quedar con ella para darle un bonito regalo… ¡De despedida! El joven Eren rompió con ella y le dijo que no podían seguir juntos porque pertenecían a mundos muy diferentes. ¡Harika no entendió nada! Pero Oğulcan prefirió inventarse esa excusa para no hacerle daño.

Por su parte, Akif volvió a su casa a por el resto de sus cosas y Nebahat estalló contra él. Le echó en cara todo lo que le había hecho y le preguntó cuánto tiempo se habían estado riendo de ella Suzan y él. Akif n estaba dispuesto a escuchar los reproches de su mujer y le dijo que pronto tendría los papeles del divorcio. ¿Será una separación definitiva? ¿Intentará iniciar ahora Resul una relación con Suzan?

Mientras tanto, en el colegio Ataman, Özge ha puesto como excusa su interés por el menú vegano de la cafetería para acercarse a Doruk. El hijo de Akif fue amable con ella y los celos de Asiye se despertaron al ver cómplice a su exnovio con la nueva. Özge le confesó a la novia de su hermano que el joven Atakul le empezaba a interesar y le aseguró que intentaría seducirlo. ¿Caerá Doruk en sus garras?

Ömer por fin se decidió a invitar a Süsen a una cita. Los disfrutaron de una velada llena de complicidad en la que la joven se atrevió a preguntarle si eso significaba que estaban saliendo. Ömer, entre risas, le dijo que prefería que fuesen poco a poco por miedo a que le hiciesen daño. Pero cuando más a gusto estaban, el nuevo jefe del joven Eren lo llamó para que fuese a hacer un trabajo. ¡Les fastidió el plan romántico! ¿Qué pasará si Süsen descubre a que se decida ahora el hermano de Asiye?

Después de analizar fríamente lo que le había pasado con Akif y Suzan, Nebahat decidió ir a hablar con Resul para confesarle que pensaba que se habían precipitado. Ella creía que la relación que ellos habían tenido en el pasado ya se había terminado y que quizás habían malinterpretado la situación. Resul todavía tenía sus dudas, pero empezó a plantearse si debería pedirle perdón a la madre de Harika. ¿Le pedirá finalmente matrimonio? ¿Le pedirá perdón Nabahat a Akif?

Por último, Ömer salvó a sus compañeros de trabajo de una posible tragedia. Uno de los hombres a los que habían ido a reclamarles dinero, sacó una navaja para atacarlos, pero por suerte, el joven se dio cuenta a tiempo. Para agradecerle o que había hecho, el jefe lo recompensó con… ¡1.000 liras! ¿Hasta cuándo seguirá Ömer realizando ese trabajo a las espaldas de su familia?

