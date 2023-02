Süsen, cada vez más enamorada de Ömer, sigue los consejos de Harika para conquistarlo: "¿Se nota que me gusta?"

Después de que Kaan se inventase que él y Süsen estaba saliendo, la joven y Ömer se distanciaron. A pesar de eso, ninguno de los dos ha ocultado sus sentimientos y se han desahogado con sus amigos más cercanos.

Süsen ha elegido al joven Eren como compañero para hacer un trabajo de clase y se pone muy nerviosa al ser consciente que va a estar con Ömer a solas. Harika se da cuenta de que a su amiga cada vez le gusta más su hermano y le aconseja que no esté tan pendiente de él porque si no al final lo acabará perdiendo.

Süsen le pregunta a Harika si se nota mucho que le gusta Ömer y ella le responde que es más que evidente. La joven cree que incluso él lo sabe, pero que no hace nada. Eso le preocupa porque no sabe si es porque verdaderamente le gusta o no y Harika le insiste en que debe tener paciencia. ¿Hará caso a sus consejos?

Harika, además, le dice que irá a hablar con su hermano para saber lo que realmente siente, una idea que Süsen parece…¡encantarle!

La hija de Suzan saca su lado de investigadora y al final le acaba preguntando a Ömer lo que siente por su amiga: “¿Te gusta Süsen?” E joven, sin poder ocultar su sonrisa, le dice que no se meta en su vida y que ya se ocupa él de sus asuntos amorosos.

Harika le aconseja que no se duerma en los laureles y él le dice que “lo bueno se hace esperar”. ¿Estaremos más cerca de que esta pareja sea por fin una realidad?