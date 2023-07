“Si no me los das, le diré a la policía que me has robado medio millón de dólares”: ‘Hermanos’, martes y miércoles en Antena 3

Ahmet ha llegado a la vida de los Eren para perturbar su paz. Cuando se encontraban viviendo en la mansión tan a gusto, el hijo de la señora Segvi aparece ¡y los echa de casa!

Este primer y tenso encuentro en Ahmet y Ömer no será el último, pues resulta que en realidad son padre e hijo biológicos, solo que estos todavía no conocen la verdad que les une.

Ahmet busca una colección de relojes que tenía su padre y le revelan que Ömer se llevó algunos. El hombre no duda en visitar al joven y dejarle las cosas claras: “Quiero esos relojes mañana”, le dice a Ömer antes de amenazarle.

“Si no me los das, iré a la policía a decirles que me has robado medio millón de dólares”, dice de manera contundente. ¿Devolverá los relojes Ömer?, ¿cumplirá Ahmet su amenaza? No te pierdas los nuevos capítulos de ‘Hermanos’, el martes y miércoles en Antena 3.