En el último capítulo de Hermanos: Ayla le consigue trabajo a Gokhan para complacer a su hijo

El último capítulo de Hermanos ha vuelto a mantenernos pegados a la pantalla. Los Eren no dejan de meterse en problemas mientras su entorno sufre por diferentes motivos. Eso sí, los que pueden estar contentos son Berk y Gokhan, que están cada vez más unidos.

Primero, vimos cómo los Eren sufrían al ver que Fatma no recordaba dónde había guardado el dinero que había encontrado junto a su nieto. Por más que pensaba, la madre de Orhan no imaginaba dónde podía haber escondido esa fortuna. ¡Así que todos se han puesto manos a la obra para buscarlo!

Akif se llevó un gran chasco al ver que Nebahat había cancelado todas sus tarjetas. Aunque su mujer lo había echado de casa y le había dejado claro que no quería saber nada más de él, el empresario todavía guardaba la esperanza de que lo perdonara y que todo se quedara en un gran susto.

Al ver que su padre biológico estaba pasando por una mala racha, Berk le pidió a Ayla que le consiguiese a Gokhan un trabajo en el Ataman. Como es muy amiga de Sevval, le pidió que contratara al hombre como personal de limpieza y, aunque la madre de Sarp y Yasmin no estaba muy convencida, decidió cumplir el deseo de Ayla.

Nebahat y Akif volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento. Ella le dejó claro a su marido que no tenía ninguna intención de perdonarlo y no sentía la más mínima pena por él. Akif ya le había tomado muchas veces el pelo en el pasado y no estaba dispuesta a volver a sufrir por su culpa. ¿Será este el fin del matrimonio?

Por otro lado, Suzan compartió con Nebahat las últimas noticias que había recibido de su médico: ¡está embarazada! Aunque la madre de Ömer está ilusionada y piensa tener el bebé, no se atreve a contarle a Yaman que va a ser padre porque él está a punto de casarse con Süreyya. Aún así, su amiga le aconsejó que hablase cuando antes con el empresario. ¡Merece saber la verdad!

Las que también protagonizaron un incómodo enfrentamiento fueron Süsen y Lydia. La hija de Süreyya le preguntó directamente a su compañera si le seguía gustando Ömer, ya que le había hecho un bonito regalo de Navidad delante de toda la clase. Pero, como era de esperar, la hija de Yaman lo negó todo.

¿Encontrarán los Eren el dinero? ¿Conseguirá Akif el perdón de Nebahat? ¿Le contará Suzan a Yaman que está esperando un hijo suyo? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!