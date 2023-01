Tolga, irreconocible, consigue sorprender a Cemile y ella acaba aceptando tener una cita con él

Tras la visita de Tolga a la nueva casa de Cemile, ambos comienzan a estar más unidos. El joven cada vez tiene más claro que con ella se siente bien y que quiere estar a su lado.

Toga le ha llevado un regalo a Cemile. Él le regaló una gran televisión para su nueva casa, pero a Cemile se enfada porque no quiere que Tolga le haga regalos tan grandes, por ello, no quiere abrir lo que el joven le trae y él le propone una apuesta. Si al abrirlo resulta que sí que le gusta, Cemile y él irán a cenar juntos, pero si por el contrario no le gusta su nuevo regalo, él se alejará de su lado y admitirá que nunca será capaz de comprenderla.

Cuando Cemile abre la caja… se encuentra una letra C hecha con conchas de la playa, ojos de la suerte y un llavero para colgar. El regalo le ha gustado por lo que Tolga y Cemile tendrán una cita y cenarán juntos. ¿Qué pasará entre ellos?