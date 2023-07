La señora Sevgi le confiesa a Asiye por qué no le ha contado a Ömer que es su abuela: “Su padre no lo acepta”

A Asiye le sentó como un jarro de agua fría descubrir que su hermano era hijo de Ahmet Yilmaz. Después de pensarse mucho si contárselo o no, decidió ser sincera con él. Sin embargo, Ömer se adelantó y le contó que Suzan le había asegurado que ese hombre no era su padre. ¡Su madre biológica le había mentido!

Ante la felicidad de Ömer, Asiye no se ha atrevido a rebatir nada y ahora le da vueltas a por qué todo el mundo le está mintiendo a su hermano. Sevgi la encuentra cabizbaja en el jardín y se acerca para ver qué le pasa.

“Ömer es su nieto, ¿verdad?”, le pregunta directamente la joven Eren. Sevgi se da cuenta de que no puede seguir mintiendo: las pruebas de ADN que Asiye tiene en sus manos confirman que Ahmet y Ömer son padre e hijo.

Sevgi le explica a Asiye que no le ha contado a su nieto la verdad porque en el pasado cometió errores muy graves que cree que no le podría perdonar. Además, hay un motivo todavía mayor: “Ahmet no quiere reconocerlo. No quiere saber nada de su hijo”.

La joven Eren no puede creerse que ese hombre sea capaz de ignorar que Ömer es familia suya y ahora entiendo por qué Servgi y Suzan le han ocultado la verdad. ¿Qué pasará cuando el joven Eren se entere?