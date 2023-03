Oğulcan rompe definitivamente su relación con Harika: "Somos de mundos diferentes"

La llegada de Emir, Özge y Dora al colegio Ataman ha provocado un cambio en la actitud de Harika. A pesar de lo mal que los nuevos han tratado a los Eren, la hija de Suzan ha quedado con ellos a espaldas de todos. ¡Incluso le había mentido a su novio!

Justo cuando Oğulcan estaba trabajando como mascota en una tienda para comprarle unos guantes a Harika, ella pasó con sus nuevas amigas y… ¡Empezaron a hablar mal de él! La joven aseguró que no tenían nada serio y él, que escuchó todo, se quedó completamente roto.

Sin contarle que se había enterado de todo, Oğulcan ha quedado con Harika ante de ir al colegio… ¡Tiene una sorpresa para ella! Cuando la joven abre la caja que le da su novio, descubre unos guantes que le hacen mucha ilusión.

“Es un regalo de ruptura”, le dice el hermano de Aybike. ¡Harika no entiende nada! Oğulcan le dice que quería verla feliz cuando rompiesen. “Nuestra relación no tiene sentido. No somos el uno para el otro”, le explica justificando que pertenecen a mundos diferentes.

En lugar de contarle lo que había escuchado sobre él, Oğulcan prefiere mentirle y terminar la relación sin necesidad de hacerle a Harika más daño. ¿Será una ruptura definitiva? ¿Descubrirá la hija de Suzan los verdaderos motivos del joven Eren?