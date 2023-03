¿Harika se avergüenza de Oğulcan?: El primo de los Eren empieza a tener sus dudas

Emir, su hermana Özge y su novia Dora han revolucionado el colegio Ataman con su llegada. El joven está dispuesto a todo para hacerle la vida imposible a Oğulcan. Quiere vengarse de él por lo ocurrido cuando lo empujó provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

Özge y Dora tampoco han entrado con buen pie al Ataman y ya han tenido su primer encontronazo con Asiye y Aybike. Las llamaron barriobajeras y se metieron con Asiye por llevar una de sus zapatillas un poco rota. Casi todas las compañeras salieron en su defensa, salvo Harika que parecía impasible ante lo sucedido.

La hija de Suzan cada vez está más unida a Emir y las nuevas alumnas y hasta queda con ellos fuera del colegio, algo que Oğulcan no se toma demasiado bien. ¿Por qué se lleva tan bien con uno de sus mayores enemigos?

Pero lo que peor le ha sentado a Oğulcan es que su novia no se lo haya contado. Harika le dice que sale con ellos porque le recuerda a la “vida de rica” que una vez tuvo y el hijo de Orhan le dice que no importa que salga con ellos, pero que no le vuelva a mentir. Además, le pide solo una cosa: “No te olvides de mí”. ¿Estará Harika jugando a dos bandas?, ¿Se avergonzará de su novio por ser pobre?