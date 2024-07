Orhan consigue un nuevo trabajo: ¡Va a ser el chófer de Şevval!

La madre de Sarp y Yasmin necesitaba un chófer y Orhan un trabajo así que Şevval ha decidido contratarlo para que la lleve a donde necesite. De entre todos los requisitos que ha puesto directora del Ataman se encuentran el que no monte a nadie y que no coma cebolla en el coche.

Orhan con cara desconcertante le dice que esta de acuerdo. Ambos van de camino hacia el Ataman. Cuando salen del coche y Aybike y Oğulcan ven que su padre está trabajando para Şevval… ¡No pueden creerlo!

La familia Eren necesita ese dinero y por eso Orhan ha aceptado el trabajo. Sarp también observa como su madre se baja del coche y es el padre de Oğulcan quien lo conduce y no le hace ninguna gracia.

Intenta advertir a su madre de que no es una buena persona y le transmite que no quiere que trabaje para ella como chofer. Şevval le contesta que no tiene que temer a nada que si hay algo que le molesta lo despedirá en seguida. ¿Tardará mucho Orhan en quedarse sin trabajo?