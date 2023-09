Ömer y Süsen empiezan a conocerse mejor: "Tenemos una cosa en común... ¡querernos!

El hermano de Asiye y la joven no están pasando por su mejor momento. Ömer sigue muy molesto con su novia desde que se enteró que ella había hablado mal de su hermana a sus espaldas y todo por envidia. ¡Süsen no soporta que Doruk y Asiye se conozcan tan bien y tengan una relación de diez cuando ella y Ömer casi no se conocen! Desde entonces están muy distanciados.

Süsen reflexiona tras una conversación con su novio y decide pedirles perdón tanto a Asiye como a Doruk por lo que dijo de ellos: “No lo hice con mala intención”, les dice. Ambos aceptan sus disculpas y las dos amigas se funden en un emotivo abrazo.

A Ömer le encanta el bonito gesto que ha tenido con su hermana y juntos llegan a la conclusión de que ellos también deberían conocerse mejor.

La pareja tiene una romántica cita en el parque y allí Süsen descubre que su novio solo tiene una tía y él descubre que a ella le encantan los animales. Además, los dos se dan cuenta que tienen más cosas en común de lo que creían y una de ellas es… ¡quererse! ¡Menudo momentazo! ¡Qué bien que hayan solucionado sus problemas y que ya no estén distanciados!