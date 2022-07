Ömer intenta vengarse de Harika por lo que le ha hecho a Asiye, pero Kadir lo impide en el último momento

Harika no puede soportar cada vez que ve a Asiye y a Doruk juntos. Los jóvenes cada vez pasan más tiempo juntos desde que Asiye ha entrado a formar parte del club de música y canta canciones con Doruk.

Harika, entonces, amenaza a Asiye y le dice que, si no abandona el club de música, ella misma hará que no vuelva a cantar nunca más y le pinta la cara con un pintalabios rojo.

Ömer, al ver lo que le han hecho a su hermana, no duda en ir a buscar a Harika para enfrentarse ella y va más allá: ¡Pretende publicar el vídeo, que grabó Aybike en el que se ve a la joven robando en una tienda en redes sociales! Quiere que pague por lo que le ha hecho su hermana, pero cuando está punto de llevar a cabo su venganza, aparece Kadir para impedirlo.

“No puedes hacerle nada a Harika”, grita Kadir enfadado ante la sorpresa de Ömer que no entiende que su hermano se pone de su parte y se empeña en protegerla. Kadir le dice que al tener una beca no debe meterse en lío, pero la realidad es que no quiere que Ömer se enfrente a Harika ya que ella en realidad es…¡su hermana!