La mujer de Sado amenaza a Şevval, pero ella le planta cara, ¿su secreto estará a salvo?

En Hermanos hemos podido comprobar que el pasado siempre vuelve, pero si hay alguien que sabe esto mejor que nadie, esa es Şevval. La mujer contrató un hombre para acabar con la vida de su marido y ahora las consecuencias no dejan de llamar a la puerta.

A la vida de la madre de Sarp y Yasmin ha llegado la mujer de Sado, quien necesita trabajo y cobijo para poder seguir adelante y ha decidido utilizar todo lo que sabe sobre la muerte de Ahmet para conseguirlo.

Y aunque a Şevval no le hace nada de gracia los chantajes de la esposa de Sado, no tiene otra opción si quiere que su secreto no salga a la luz. Pero… ¿cuánto tiempo más aguantará la verdad encerrada?