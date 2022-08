Melisa, destrozada al saber que Kadir se alejará para siempre de su lado: "Nos vamos de Estambul"

La vida está cada vez más complicada para los hermanos Eren. Parecía que las cosas se estaban arreglando cuando Asiye ganó el dinero del concurso anual de música y pudieron comprar el carrito de arroz de Orhan para trabajar. Cada vez estaban más cerca de poder mudarse.

Sin embargo, la pelea que tuvieron Kadir y Ömer con Berk y sus amigos ha vuelto a truncarlo todo. Orhan se metió para defenderlos y acabó muy dañado. Tanto que a la mañana siguiente cayó desplomado al suelo delante de sus sobrinos y su mujer. El tío tuvo que ser operado y corría peligro de quedarse paralítico.

Şengül estaba muy nerviosa y fue al gallinero a ver a sus sobrinos. Allí se encontró con Emel comiendo, mientras sus hermanos la acompañaban. La mujer de Orhan no podía creer que los chicos estuviesen tan tranquilos ante esa situación. Ömer le explicó que estaban preocupados, pero ella no paraba de hacerles reproches. Un comentario del joven provocó que Şengül decidiese echarlos del gallinero, y ahora no tienen dónde ir.

Por tanto, y a pesar de que Orhan está fuera de peligro, no están siendo buenos días para los hermanos Eren.

Kadir ha ido al colegio y, nada más encontrarse con Süsen, ha decidido acabar con la relación. Poco después ha visto a Melisa, que lo estaba buscando tras saber que él estaba allí. La joven le ha preguntado si iría a trabajar al día siguiente. La respuesta de Kadir la ha dejado helada: “Melisa, nos vamos”.

Los hermanos Eren han decidido irse de Estambul para intentar vivir en otro lugar. “Aquí no hemos podido, nada nos ha salido bien”, ha asegurado el joven. A Melisa se le ha caído el mundo encima y no ha podido evitar abrazar a Kadir.

Mientras estaban abrazados, Melisa ha recordado su primera conversación y otros buenos momentos que han pasado juntos. Su relación no puede acabar de esta manera. ¿Será una marcha definitiva?