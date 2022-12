Kadir, a punto de matar a Akif, cambia de idea y decide denunciarlo ante la policía: “Te pudrirás en la cárcel”

Kaan, en venganza por las humillaciones y el rechazo constante de su padre hacia él, le ha enseñado a Kadir el vídeo que demuestra que Akif mató a su padre y que... ¡su muerte no fue un accidente!

El joven Eren, lleno de rabia, jura entre lágrimas que Akif Atakul pagará por lo que ha hecho y va en su búsqueda. ¡No va a permitir que vuelva a salirse con la suya!

“Te voy a matar”, grita Kadir a Akif en cuanto lo ve. El joven le dice al empresario que lo sabe todo mientras no para de darle golpes. Cuando estaba a punto de matarlo, le dice que podría seguir hasta matarlo, pero que no va a hacerlo porque no quiere convertirse en un asesino.

Kadir le confesa a Akif que tiene el USB con las imágenes en las que se ve cómo empujó a su padre desde lo alto de un edificio provocándole la muerte y que va a denunciarlo a la policía: “Vas a pasar lo que te quede de vida en la cárcel”.

Akif se queda tendido en el suelo y Kaan acude a socorrerlo. El empresario entonces le dice que hay que seguir a Kadir para evitar que lo delate. ¿Conseguirá detenerlo?