Kadir comienza a trabajar en la obra donde falleció su padre

Los hermanos Eren siguen buscando la manera de ahorrar dinero para poder irse a vivir a una casa mejor. Han conseguido recaudar mucho después de que Asiye ganase el concurso anual de música. También esperan que, además de los trabajos que vayan encontrando, puedan ganar más gracias a la venta de arroz. Este negocio era de su tío Orhan, pero él se lo ha dejado a ellos para que salgan cuanto antes del gallinero, sobre todo después de la intoxicación.

Kadir ha comenzado un nuevo trabajo, esta vez en la obra. Y no se trata de una obra cualquiera, sino que tiene un sentido mucho más importante: va a trabajar en el lugar donde falleció su padre.

Cuando ha llegado, le han enseñado la zona de las taquillas para que se cambiase de ropa. La suya será la misma que utilizaba su padre. De hecho, sus cosas todavía están dentro de ella: su ropa del trabajo, sus guantes… Esto ha hecho que Kadir se emocione.

El momento más difícil para el mayor de los Eren ha sido cuando ha visto los zapatos de su padre. Estaban rotos, y esto le ha recordado una conversación que tuvieron antes de que él muriese justo en ese mismo lugar: Kadir llegó muy enfadado con su jefe porque se había metido con él y el joven le respondió. Su padre intentó hacerle entrar en razón, aunque no fue tarea fácil.

“Llegará un momento en el que yo no esté aquí y entonces, ¿qué?”, le dijo su padre. Esto hizo pensar a Kadir, que le pidió a su padre que no dijese esas tonterías. Veli quiso hacer ver a su hijo que no viviría eternamente, que era el destino. “Lucharé contra el destino si me aparta de ti”, le respondió su hijo.

Kadir está muy conmovido por trabajar en ese mismo lugar y se le han venido muchos recuerdos de su padre. ¡Qué bonito momento!