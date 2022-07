Ismet le confiesa a su hermana Şengül toda la verdad: "Akif mató a Veli"

Ismet ha estado a punto de matar a Akif. Tras una fuerte discusión entre ellos, el joven empujó a Akif al vacío y gracias a la rápida intervención de Kadir ha sobrevivido.

Pero Ismet no va a irse de rositas, y los hombres de Akif se presentan en su casa para decirle que se vaya de la cuidad no sin antes romperle el móvil para que no haya ningún rastro de lo que Akif le hizo a Veli, el padre de los hermanos Eren.

Los hombres de Akif, además, le da una paliza para que no vuelva a molestar a Akif nunca más.

Şengül, entonces, decide ir a ver a su hermano tras saber Ismet llamó a Kadir para contarle algo y que al final no pudo por el accidente del señor Akif.

Cuando llega a casa de Ismet, Şengül, encuentra a su hermano en el sueño y lleno de golpes y entonces el joven decide contarle toda la verdad: “Akif mató a Veli”.

Ismet, además, le cuenta que Akif tiene una amante y que es...¡Suzan!

¿Qué hará ahora Şengül con toda esta información