¡Los hermanos Eren se despiertan de la intoxicación!

Asiye está muy asustada desde que, al llegar a casa tras ganar el concurso anual de música con Doruk, se encontró con que todos sus hermanos estaban inconscientes. ¡Se habían intoxicado con la estufa! La joven no sabía qué hacer, así que llamó a sus tíos para que la ayudaran. Orhan se dio cuenta al instante de lo que estaba pasando y llamó a la ambulancia.

Los médicos llegaron rápido, pero los hermanos Eren tardaron en despertar. Asiye, Orhan, Aybike, Şengül y Oğulcan estaban aterrados. ¿Por qué no se recuperaban?

Al fin alguno de ellos ha despertado: ¡es Kadir! Estaba muy confundido, no entendía por qué había despertado en una ambulancia. Cuando se ha dado cuenta de que no solo él se había quedado inconsciente, sino que sus hermanos también, se ha vuelto loco y se ha levantado de la camilla para ir a verlos. “¿Están bien mis hermanos? Por favor, dígame algo”, gritaba.

Todos estaban muy nerviosos, pero sin duda a Oğulcan ver a sus primos así le ha afectado mucho. “Mamá, no puedo soportarlo más”, le ha dicho a Şengül. El joven tiene mucho miedo, y ha decidido apartarse a un lugar donde no vea las ambulancias. Orhan tampoco se encontraba bien y se ha sentado en el suelo. “No me pasa nada, la tensión”, ha dicho. Esta desgracia ha afectado mucho a la familia, están muy unidos.

“Daría mi vida por vosotros, por los dos”, ha dicho Kadir. Entonces ha salido el médico de la ambulancia, ¡y tiene buenas noticias! Aunque Emel y Ömer corrían un grave peligro, ¡ya están bien! Sin duda una gran alegría para los Eren. El doctor les ha recomendado que descansen, pero que volverán a estar completamente sanos.

Los hermanos no podían estar más contentos. Emel y Ömer están bien, solo tienen hambre. ¡Qué alivio!