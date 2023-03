¡Doruk se enfrenta a Kaan por Asiye!: “¿Estás enamorado de ella o qué?”

Al escuchar las advertencias de Ayla a Asiye por no llevar el uniforme, Kaan decidió comprarle una falda sin que ella lo supiese y se la dejó en la puerta de casa. Al verla, ella y Aybike pensaron que era un regalo de… ¡Doruk!

Cuando Asiye lo llamó para darle las gracias, el hijo de Nebahat se extrañó pero le siguió el juego. ¡Le encantaba estar así de bien con Asiye! Pero, al colgar el teléfono, se ha quedado con la mosca detrás de la oreja y ha decidido ir a visitar al que estaba seguro que era el autor del regalo… ¡Kaan!

Doruk decide visitar a su hermano y no se anda con rodeos: “¿Estás enamorado de Asiye o qué pasa?”, le pregunta nada más entrar a su casa. Necesita saber por qué le ha comprado una falda a la chica que quiere.

Kaan no entiende qué es lo que tanto le molesta a Doruk. “La señora Ayla le ha dicho a Asiye que si no consigue un uniforme para mañana no podrá entrar en el colegio”, le explica a su hermano. ¡Pero Doruk quiere ser el único que ayude a Asiye! “Es cosa mía”, le recalca.

La discusión entre los hermanos se pone cada vez más tensa… ¡Menos mal que aparece Akif y paran! ¿Le contarán a Asiye la verdad sobre su falda? ¿Enterrarán en hecha de guerra o terminarán peleados por el amor de la joven Eren?