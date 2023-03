Asiye agradece a Doruk que le haya comprado la falda del colegio… ¡Sin saber que ha sido Kaan!: "Eres un amor"

A Asiye se le quemó la falda del uniforme y tuvo que ir al colegio en pantalón. Allí, Ayla, como nuevo miembro del equipo del colegio, le advirtió que si volvía a presentarse así vestida al día siguiente, no podría entrar.

Kaan, que había escuchado toda la conversación, decidió ayudarla sin que ella se diese cuenta. ¡Parece que la joven Eren le importa! Le ha comprado una falda nueva y se la ha dejado en la puerta de su casa para evitar pasar vergüenza dándosela.

Cuando Aybike la encuentra, entra a casa de su prima y se la da. ¡Las dos piensan que la ha comprado Doruk! Asiye no se puede creer que haya hecho eso por ella y decide llamarlo para agradecérselo. ¡El hijo de Akif le responde al teléfono feliz por hablar con ella!

“Te diría que no hacía falta, pero en realidad sí que la hacía. Me has salvado de una buena.”, le dice agradecida Asiye. ¡Doruk no entiende nada! La joven Eren le asegura que nunca olvidará el bonito gesto que ha tenido con ella. En lugar de decirle que él no ha sido el que se la ha comprado… ¡Doruk decide seguirle el juego!

Cuando cuelga el teléfono, su cara cambia por completo al tener claro quién ha sido el que le ha dejado la falda en casa de su exnovia… ¡Kaan! ¿Hará algo al respecto? ¿Qué pasará si Asiye descubre que quién le ha dejado ese detalle en casa ha sido el hermano de Doruk y no él?