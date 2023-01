Doruk pierde el control y se enfrenta a Kaan: “Asiye es mía”

Doruk está intentando volver a reconquistar a Asiye, pero no le está resultando nada fácil. Cuando estaba más cerca de conseguirlo, sus celos enfermizos han vuelto a entrar en acción.

Kaan decide acercarse a Asiye cuando la ve triste y pensativa...¡la joven echa mucho de menos a Kadir y le cuesta mucho aceptar que ya no esté! El joven le muestra todo su apoyo, pero Doruk no puede reprimir sus celos al verlos juntos.

Cuando ella no está delante, Doruk aprovecha para dejar las cosas claras a Kaan: ¡Le dice que deje en paz a Asiye, que no se acerque a ella y que...¡Asiye es suya! En ese momento la joven Eren lo escucha todo y, enfadada, le responde que no se dirija a ella de esa manera porque no pertenece a nadie.

Doruk se enfada con Kaan ya que, según él, todo ha sido por su culpa y él le responde que “no vayas de machito", porque eso a las chicas no les gusta.